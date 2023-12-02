نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد رياضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن المدير الفني الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الناقد الرياضي، إسلام صادق، المبلغ المالي الذي حدده مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل التعاقد مع المدير الفني الجديد.

ونشر الناقد الرياضي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "الزمالك يحدد مليون دولار للتعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد".

ويستعد الزمالك لمواجهة أكاديمية سوار الغيني، غدًا الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل في تمام التاسعة مساءً، في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية بدور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية رفقة أكاديمية سوار الغيني، أبو سليم الليبي، وساجرادا الأنجولي.