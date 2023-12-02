هل يرحل عن الزمالك؟.. عرض فنزويلي وقطري لسامسون أكينيولا

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أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر داخل نادي الزمالك، إن البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأبيض تلقى عروض للرحيل خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

عرض فنزويلي وقطري لسامسون أكينيولا

وأضاف المصدر أن وكيل أعمال اللاعب أخطر مسؤولي النادي برغبة أحد الأندية الفنزويلية والقطرية في التعاقد مع سامسون خلال الانتقالات القادمة.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك ينتظر وصول العرض بشكل رسمي من أجل منافشته واتخاذ القرار النهائي في مصير اللاعب سواء بالاستمرار أو الرحيل خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وأحرز سامسون هدفا في فوز الزمالك على بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر "نسخة العام الماضي"، وبدأ يحصل على فرصة بالمشاركة مع الفريق منذ تعيين معتمد جمال مديرا فنيا للأبيض خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو