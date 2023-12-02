مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة مباراة الأهلي ويانج افريكانز في دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع

أحمد جودة - القاهرة - أنظار عشاق الكرة تتجه نحو دوري أبطال إفريقيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم صوب مواجهة نارية في دوري أبطال إفريقيا، حيث يتقابل نادي الأهلي المصري مع نادي يانج أفريكانز التنزاني. ترقب كبير يحيط بهذه المواجهة في دار السلام، تانزانيا، ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.

الجولة الأولى: تألق الأهلي وخيبة يانج أفريكانز

شهدت الجولة الأولى فوزًا ساحقًا للأهلي على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف، ليتصدر المجموعة إلى جانب شباب بلوزداد. بينما خسر يانج أفريكانز أمام بلوزداد بهدف نظيف، متذيلًا جدول ترتيب المجموعة.



تشكيل الأهلي الرسمي في مباراة يانج أفريكانز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

البث المباشر على beIN Sports HD 6: موعد مشاهدة المباراة

بإمكان عشاق اللعبة متابعة المواجهة المثيرة عبر شبكة قنوات beIN Sports، متاحة على قناة beIN Sports HD 6. للمشاهدة المباشرة للمباراة، يمكنكم زيارة الرابط المباشر .