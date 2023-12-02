نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جورجينيو يقترب من الرحيل.. وآرسنال يحدد البديل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة " فوتبول إنسايدر " البريطانية، عن وجود رغبة بين فريق أرسنال، ولاعبه جورجينيو في الخروج من جدران الفريق، عند انتهاء عقد نجم تشيلسي السابق بنهاية هذا الموسم.

آرسنال يحدد بديل جورجينيو من الدوري الإنجليزي

ويستعد أرسنال في البحث اثناء سوق الانتقالات الشتوية في يناير لضم لاعب خط وسط، لتعويض اللاعب وهذا ما جعل جورجينيو دفع ثمن ذلك ويقرر الرحيل عن ملعب الإمارات.

وترددت الأقاويل خلال الفترة الماضية عن رغبة أرسنال في بذل ما بوسعه للتعاقد مع دوجلاس لويز لاعب خط وسط أستون فيلا.

وبناء على ما يفكر فيه فريق أرسنال، قرر اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل جورجينيو عقب إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، وجميع الأطراف تميل حاليا للاستغناء، وعودة جورجينيو لبلاده بناء على رغبته.

وخاض جورجينيو مع ارسنال 16 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، وسجل هدف واحد.