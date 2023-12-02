الأهلي ينهي الشوط الأول أمام يانج أفريكانز بالتعادل السلبي

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أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي دون أهداف مجريات الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام مضيفه يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

الأهلي أتيحت له أكثر من فرصة للتسجيل في هذا الشوط لكن لاعبيه لم يستغلوا هذه الفرص وتفننوا في إهدارها.

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أنقذ مرماه من فرصة هدف محقق بعدما تصدى لانفراد من فرانسيس مزيزي لاعب يانج أفريكانز من يمين منطقة الجزاء ابعدها الشناوي من يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليمين.

أخطر فرص الأهلي كانت في الدقيقة 18 عن طريق كرة عرضية من محمود كهربا من يسار منطقة الجزاء وصلت إلى حسين الشحات المنفرد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية ولكن كرته مرت أعلى العارضة.

وحاول أصحاب الأرض تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي وكانت الدقيقة 33 شاهدة على المحاولة الثانية عن طريق تسديدة من كليمان فرانسيس مزيزي لاعب يانج أفريكانز من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

ولم يشهد هذا الشوط فرص آخرى خطيرة على أي مرمى لينتهي على واقع التعادل السلبي دون أهداف.