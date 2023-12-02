نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطار آرسنال يتخطى محطة وولفرهامبتون ويواصل صدارة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق وولفرهامبتون بهدفين مقابل في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت الموافق الثاني من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات، الساعة الرابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون

سيطر أصحاب الأرض على مجريات المباراة بشكل كامل وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على مرمى وولفرهامبتون.

وسجل بوكايو ساكا هدف أرسنال الأول في شباك وولفرهامبتون في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من تومياسو.

ونجح أوديجارد في تسجيل هدف الجانرز الثاني في شباك وولفرهامبتون في الدقيقة الثلاثة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من زينشنكو.

وجاء ماثيوس كونها في الدقيقة السادسة والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليسجل هدف وولفرهامبتون الأول في شباك أرسنال عن طريق تمريرة حاسمة من سيميدو.

استمر استحواذ النادي اللندني على المباراة استحواذ كامل لكن دون تسجيل مزيد من الأهداف لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.