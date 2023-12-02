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أحمد جودة - القاهرة - بهدفي ساكا وأوديجارد..آرسنال يعزز صدارته في الدوري الإنجليزي ويتغلب على ولفرهامبتون..استضاف فريق آرسنال الإنجليزي اليوم نظيره وولفرهامبتون، في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، واقيم اللقاء استاد "الإمارات"، وانتهي بفوز فريق آرسنال بهدفين مقابل هدف، مما جعله يعزز صدارته في ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل موقتاً.

أقيم لقاء آرسنال ضد ولفرهامبتون في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

نتيجة مباراة آرسنال وولفرهامبتون اليوم

بدأ الارسنال الشوط الاول بهجوم وضغط شديد محاولاً التسجيل مبكراً لتسهيل اللقاء أمام خصمه ولفرهامبتون، وبالفعل في الدقيقة السادسة ترجم ارسنال هذا الضغط بهدف مبكر للاعب ساكا بعد لعبة ثلاثية رائعة داخل منطقة الجزاء وصناعة من اللاعب تومياسو لينفرد ساكا بالحارس ويسكنها والشباك معلناً عن الهدف الأول في اللقاء.

لم يكتفي ارسنال بذلك، بل واصل الضغط من أجل تسجيل هدف ثاني يقتل اللقاء مبكراً، واستطاع لاعبوا ارسنال تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب مارتين أوديجارد، وذلك من خلال عرضية رائعة من الجبهة اليسري بقدم اللاعب زنشينكو نجح اوديجارد أن يسكنها بيسراه في الشباك لتصبح النتيجة اتنين لا شيء.

استمر الشوط بهذا المنوال، محاولات وضغط وسيطرة من جانب الارسنال فقط، في المقابل اختفاء تام لفريق ولفرهامبتون هجومياً، لينتهي هذا الشوط بتقدم الارسنال بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.

ملخص أهداف مباراة آرسنال وولفرهامبتون



وفي الشوط الثاني استمر اللقاء من جانب واحد فقط أيضاً، حيث سيطر الارسنال واستحوذ استخواذ تام علي المباراة من أجل تهدئة اللقاء والخروج بالثلاث نقاط بأقل مجهود.

نجح فريق الارسنال في مجاراة المباراة وتهدئة اللقاء وتقليص فرص ولفرهامبتون الذي لم ييأس حتي نهاية اللقاء، حيث واصل هجماته ونجح في الدقيقة 86 تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب ماتيوس ليصبح الفارق هدف وحيد فقط.

واستمرت مساعي ولفرهامبتون في الاوقات الأخيرة من أجل تعديل النتيجة ولكن لم يستطع العودة مجدداً في ظل الاداء الرائع الذي ظهر به الأرسنال، لينتهي اللقاء بهدفين لهدف ويحصد الارسنال ثلاث نقاط هامة في مشواره في الدوري.



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وضع فريق آرسنال قبل مواجهة ولفرهامبتون اليوم

يتمتع فريق آرسنال بروح معنوية مرتفعة، قبل خوض لقاء اليوم إمام ولفرهامبتون، حيث حقق لاعبي الفريق فوز مثير في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي، حيث سحق آرسنال نظيره لانس بسداسية نظيفة، إضافة إلى ذلك فاز فريق آرسنال في آخر 4 مباريات من الدوري الإنجليزي جمعته أمام فريق وولفرهامبتون.

لم يحافظ فريق وولفرهامبتون على نظافة شباكه أمام فريق آرسنال في 18 مباراة، وتكبد وولفرهاميتون هزيمة قاسية في الموسم الماضي على نفس ملعب اليوم من فريق آرسنال، بعدما سجل لاعبي الارسنال خماسية نظيفة.

ترتيب آرسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي قبل لقاء اليوم

يتصدر نادي آرسنال يسقط ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، حصدهما من الفوز في 9 مباريات، بينما تعادل في 3 مباريات، ونال الهزيمة في مباراة واحدة فقط، سجل لاعبي فريق آرسنال 27 هدف منذ بداية الموسم، بينما تلقت شباك الفريق 10 أهداف فقط.

على الصعيد الآخر، يحتل فريق وولفرهامبتون المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، برصيد 15 نقطة فقط.

مواعيد مباريات الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الانجليزي اليوم السبت

آرسنال ضد وولفرهامبتون، يقام اللقاء في تمام الساعة 5 مساءً.

برينتفورد ضد لوتون تاون، يقام اللقاء في تمام الساعة 5 مساءً.

بيرنلي ضد شيفيلد يونايتد، يقام اللقاء في تمام الساعة 5 مساءً.

نوتينجهام فورست ضد إيفرتون، يقام اللقاء في تلمن الساعة 7:30 مساءً.

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد، يقام اللقاء في تمام الساعة 10 مساءً.