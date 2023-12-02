الأهلي يتعادل أمام يانج أفريكانز بهدف لمثله في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الأهلي أمام مضيفه يانج أفريكانز التنزاني بهدف لمثله، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت في دار السلام بتنزانيا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



الشوط الأول

شهد هذا الشوط ضغط مكثف من جانب يانج أفريكانز، لكن دفاع الأهلي ومن خلفه الشناوي تصدى لكل المحاولات التنزانية.

وفي الدقيقة العاشرة تصدي الشناوي لفرصة ليانج أفريكانز وتمريرة أرضية خلف الدفاعات يخرج الشناوي ويتصدى للكرة بقدمه وينقذ مرماه من كرة كادت أن تكون هدف أول ليانج أفريكانز، وبعدها بدقائق رد الأهلي بتسديدة من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء لكنها جاءت سهلة في يد حارس يانج أفريكانز.

وبعد مرور ربع ساعة، هجمة لصالح يانج أفريكانز وعرضية من الجانب الأيسر يتصدى لها دفاع الأهلي ثم هجمة مرتدة لكن تمريرة إمام عاشور لم تكن دقيقة وتصدى لها دفاع يانج أفريكانز.

وشهدت الدقيقة الثامنة عشر، هدف ضائع للأهلي، من تمريرة طويلة من إمام عاشور وصلت عند كهربا مررها عرضية مرت من أمام تاو وصلت عند حسين الشحات لكنه أهدرها بغرابة بعد أن اطاح بالكرة خارج المرمى، ثم شهدت الدقيقة 21 تمريرة طويلة من تاو خلف دفاعات يانج أفريكانز لكن الحارس يخرج ويمسك بالكرة قبل أن تصل إلى كهربا.

تواصلت محاولات الأهلي للرد على سيطرة واستحواذ يانج أفريكانز، وفي الدقيقة 27 كانت هناك هجمة مرتدة للأهلي لكن تمريرة بيرسي تاو لم تكن غير دقيقة وخرجت إلى خارج الملعب رمية تماس لصالح يانج أفريكانز.

وفي الدقيقة 34، كانت هناك فرصة خطيرة لأصحاب الأرض من كرة عرضية من الجانب الأيسر ليانج أفريكانز أخطا دفاع الأهلي في التعامل معها ثم تسديدة بيسراه مرت على يمين الشناوي إلى خارج المرمى.

وفي العشر دقائق الأخيرة تبادل الفريقين السيطرة والاستحواذ دون خطورة على مرمى الفريقين.

الشوط الثاني

ظهرت نوايا الأهلي الهجومية فب هذا الشوط، حيث آرسل أليو ديانج كرة من ناحية اليمين وصلت إلى كهربا ليسددها ويبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 52 انفرد محمود كهربا لاعب الأهلي بالمرمى ليراوغ الحارس ويسدد الكرة التي أبعدها مدافع يانج أفريكانز قبل أن تمر إلى الشباك وتضيع أخطر فرص الأهلي.

وأجرى السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي تغييره الأول بإشراك محمد مجدي أفشة بدلًا من إمام عاشور ثم أشرك الثلاثي عمرو السولية وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر بدلًا من مروان عطية وحسين الشحات ومحمود كهربا.



وفي الدقيقة 74 مرر محمد مجدي أفشة كرة بينية متقنة لزميله كريم فؤاد الذي انفرد بالحارس ليسددها أرضية ويتصدى لها ببراعة وتتحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 87 تلقى كريم فؤاد تمريرة من الناحية اليسرى مرر الكرة عرضية ليخطأ مدافع يانج أفريكانز في إبعادها وتصل الكرة إلى بيرسي تاو الذي وضعها داخل الشباك برأسه معلنًا هدف التقدم للأهلي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع تمكن أصحاب الأرض من إدراك التعادل بتصويبة قوية من زوا زوا سكنت شباك محمد الشناوي حارس الأهلي.

وأصيب ياسر إبراهيم قبل النهاية بدقائق قليلة ليغادر ملعب المباراة ويدفع مارسيل كولر بخالد عبد الفتاح بديلًا له.

ومرت الدقائق المتبقية من الوقت بدل الضائع دون تغيير في النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 4 محتلًا صدارة المجموعة الرابعة، كما حصد يانج أفريكانز النقطة الأولى له في المجموعة.