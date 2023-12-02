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أحمد جودة - القاهرة - نواذيبو الموريتاني يعقد موقف بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز عليه بهدفين من دون رد..أذاق فريق نواذيبو الموريتاني فريق بيراميدز مرارة الهزيمة اليوم، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا في العاصمة "نواكشوط"، وانتهي اللقاء بفوز فريق نواذيبو الموريتاني بهدفين دون رد.

وسجل هدفي فوز فريق نواذيبو الموريتاني، اللاعب سيدى عمار في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، ويأتي حول هذا الهدف عدد من الشكوك بشأن صحته، بسبب وجود تسلل، ورغم ذلك احتسب الحكم هذا الهدف لصالح فريق نواذيبو الموريتاني، منا جعل فريق بيراميدز يتعرض لظلم تحكيمي في هذه المباراة.

وسجل الهدف الثاني لصالح فريق نواذيبو الموريتاني اللاعب عبد الله عبيد في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع، لينتهي اللقاء بفوز فريق نواذيبو الموريتاني بهدفين من دون رد.

نواذيبو الموريتاني يعقد موقف بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز عليه بهدفين من دون رد

مباراة بيراميدز وإف سي نواذيبو يلا شوت يوتيوب

تعتبر مباراة إف سي نواذيبو وبيراميدز فرصة للفريقين للظهور بشكل مميز على الساحة الأفريقية وإثبات قوتهما.

وسعى الفريق المورتاني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز، بهدف تحقيق التأهل ومواصلة مشواره في البطولة، بينما يأمل بيراميدز في تحقيق الفوز للتأكيد على جودته كأحد الأندية القوية في المنافسة.

موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو

صراع الصحراء: بث مباشر مباراة بيراميدز وإف سي نواذيبو في لقاء حاسم بدوري أبطال إفريقيا

انطلقت مباراة بيراميدز ونواذيبو مساء اليوم في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية.

معلق مباراة بيراميدز ونواذيبو في دوري أبطال إفريقيا

قام بمهمة التعليق على أحداث مباراة بيراميدز وتواذيبو المعلق الجزائري محمد مبروكي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونواذيبو

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 8 لنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

يتصدر فريق صن داونز جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد بيراميدز المتواجد في المركز الثاني.

ويتواجد في المركزين الثالث والرابع في ترتيب المجموعة الأولى مازيمبي ونواذيبو على الترتيب دون نقاط.