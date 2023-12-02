الأهلي يستكمل مشواره في دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على موعد مباراته القادمة

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أحمد جودة - القاهرة -

يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب تعادله مع يانج أفريكانز التنزاني.



وتلقى النادي الأهلي التعادل الإيجابي أمام يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويستعد المارد الأحمر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة القادم في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب الأهلي وي السلام، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وافتتح الأهلي مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة، ثم اليوم امام يانج أفريكانز بهدف لكل منهما.

وبذلك يحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب في دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط، كما يحتل شباب بلوزداد المركز الثاني برصيد 3 نقاط، برفقة ميدياما الغاني، بينما يحتل يانج أفريكانز المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.