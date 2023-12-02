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أحمد جودة - القاهرة - تمكن النادي الأهلي من تحقيق إنجاز ملحوظ بخطف نقطة ذهبية خارج حدود أرضه، خلال مواجهته الصعبة أمام يانج أفريكانز التنزاني.

شهد اللقاء عرض رياضي مثير أمام جماهير الفريق المنافس، حيث انتهت مرحلة الشوط الأول بتعادل سلبي، ولكن في الشوط الثاني، أبهر الأهلي الحضور بالتسجيل عبر بيرسي تاو الذي استفاد من خطأ فادح، قبل أن يرد يانج أفريكانز بهدف التعادل في اللحظات الأخيرة.

بهذه النتيجة، يحتكم الأهلي إلى قمة مجموعته الأفريقية برصيد 4 نقاط، في حين يحل شباب بلوزداد وراءه بفارق الأهداف، ويتذيل يانج أفريكانز المجموعة بنقطة واحدة.

نقطة خارج الديار.. الأهلي يحقق تعادلًا إيجابيًا أمام يانج أفريكانز

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ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1- الأهلي المصري 3 نقاط (+3 فارق أهداف) 2- ميدياما الغاني 3 نقاط (-2 فارق أهداف) 3- شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط (+2 فارق أهداف) 4- يانج أفريكانز التنزاني 0 نقاط (-3 فارق أهداف)

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