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أحمد جودة - القاهرة - في لقاء رياضي مليء بالتحديات والإثارة، نجح النادي الأهلي في خطف نقطة قيمة خارج أسوار ملعبه، في مواجهته الصعبة أمام يانج أفريكانز التنزاني، بينما شهد الشوط الأول من اللقاء تعادلًا سلبيًا، أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي في الشوط الثاني، استفادًا من خطأ كبير في الدفاع المنافس، قبل أن يعود يانج أفريكانز ويعزز التعادل في اللحظات الأخيرة.

بهذا التعادل، يحتل الأهلي الصدارة في مجموعته برصيد 4 نقاط، متبوعًا بشباب بلوزداد بنفس الرصيد وفارق أهداف، فيما يتذيل يانج أفريكانز المجموعة بنقطة واحدة.

الأهلي يتفوق في مواجهة التنافس مع يانج أفريكانز ويتعادل إيجابيًا

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سر اللقاء.. تشكيلة مباراة الأهلي ويانج افريكانز اليوم

أولًا: تشكيل الأهلي

حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول. خط الوسط أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور. خط الهجوم كريم فؤاد، حسين الشحات، كهربا.

ثانيًا: تشكيل يانج أفريكانز

حراسة المرمى ميتاشا مناتا خط الدفاع لوماليزا موتامبالا - إبراهيم حمد - ديكسون جوب - كواسي أتوهولا خط الوسط المدافع خالدو أوشو - موداثيري يحيى خط الوسط المهاجم نزينجيلي مبيا - ستيفان عزيز كي - بيودوه زوزوا قلب الهجوم كينيدي موسوندا

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ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا