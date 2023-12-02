نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر جابر: نركز من أجل تحقيق الفوز على سوار الغيني.. والمساندة الجماهيرية سنصنع الفارق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أن جميع لاعبي الفريق يدركون جيدًا أهمية مباراة الغد أمام فريق سوار الغيني في الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية للموسم الحالي 2023-2024.



وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي:" المباراة كانت خارج ملعبنا ونجح مجلس الإدارة في نقلها لتقام في مصر، والمساندة الجماهيرية ستكون عاملأً أساسيًا ومهمًا في لقاء الغد".



وأوضح عمر جابر أن الزمالك يسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة، والفريق سيخوض مباراة الغد بتركيز شديد من أجل تحقيق الفوز في اللقاء وحصد الثلاث نقاط.



واختتم عمر جابر تصريحاته قائلا:" الفريق خاض 3 مباريات متتالية في 3 بطولات مختلفة وحققنا الفوز فيها، مما أعاد الثقة للفريق وللاعبين، ومعظم لاعبي الفريق استعادوا مستواهم والثقة في أنفسهم".



ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء غدا الأحد باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.