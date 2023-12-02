نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام يانج أفريكانز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل مخيب للامال حققه النادي الأهلي، أمام يانج أفريكانز التزاني، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا.

سجل للأهلي الجنوب افريقي بيرسي تاو، بينما عادل النتيجة للفريق التراني باكوم زوزوا، في الدقائق الأخيرة.

وبنهاية مباراة الأهلي، انتهت فعاليات الجولة الثانية والذي حسم فيها المارد الأحمر صدارة المجموعة الرابعة.

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال افريقيا

وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالي

1- الأهلي، 4 نقاط.

2- شباب بلوزداد الجزائري، 3 نقاط.

3- ميدياما الغاني، 3 نقاط.

4- يانج أفريكانز التنزاني، نقطة.