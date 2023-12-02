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أحمد جودة - القاهرة - في لحظات تحمل رونق الرياضة والتنافس، استطاع النادي الأهلي تحقيق إنجاز ملفت عندما اختتم لقاءه المثير أمام يانج أفريكانز التنزاني بتحقيق تعادل قيم على أرضية ملعب الخصم. كان الشوط الأول من المواجهة قد انتهى بتسجيل التعادل السلبي، ولكن في الشوط الثاني، أظهر الأهلي تفوقًا استفاد فيه من هفوة دفاعية وأحرز هدفًا عبر بيرسي تاو، قبل أن يعود يانج أفريكانز برد فعل قوي ويعادل النتيجة في اللحظات الأخيرة.

بهذا التعادل، يحتل الأهلي صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط، ويتبعه شباب بلوزداد بنفس الرصيد بفارق الأهداف، فيما يحتل يانج أفريكانز المركز الأخير بنقطة واحدة.

الأهلي يُعزز صدارته بتحقيق التعادل أمام الفريق التنزاني

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سر اللقاء.. تشكيلة مباراة الأهلي ويانج افريكانز اليوم

أولًا: تشكيل الأهلي

حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول. خط الوسط أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور. خط الهجوم كريم فؤاد، حسين الشحات، كهربا.

ثانيًا: تشكيل يانج أفريكانز

حراسة المرمى ميتاشا مناتا خط الدفاع لوماليزا موتامبالا - إبراهيم حمد - ديكسون جوب - كواسي أتوهولا خط الوسط المدافع خالدو أوشو - موداثيري يحيى خط الوسط المهاجم نزينجيلي مبيا - ستيفان عزيز كي - بيودوه زوزوا قلب الهجوم كينيدي موسوندا

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