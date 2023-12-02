عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد مع نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت في الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، دالوت، ماجواير، شاو.

خط الوسط: ماينو، مكتوميناي، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: راشفورد، جارناتشو، أنتوني مارسيال.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.