نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يعلن عدم اكتمال النصاب القانوني لجمعيته العمومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بعد حضور 742 عضوا فقط، فيما يعد النصاب القانوني لحضور الجمعية 1000عضو.

وبذلك يتم تفويض مجلس إدارة النادي في اختصاصات الجمعية العمومية مع إحالة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للنادي في 2023/6/30 للجهة الإدارية والتي ستحيلها بدورها للجهاز المركزي للمحاسبات لإبداء الملاحظات حولها.

تغيب كامل أبوعلي من حضور اجتماع عمومية المصري

تغيب كامل أبوعلي رئيس النادي المصري البورسعيدي اليوم السبت عن حضور اجتماع الجمعية العمومية للنادي والذي بدء في تمام الساعة التاسعة بمقر النادي الإجتماعي.

أجري أبوعلي عملية جراحية أول أمس بقدمه في أحدي المستشفيات الخاصة مما تسبب في تغيبه عن حضور اجتماع الجمعية العمومية.

ونقل رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري إلى أعضاء الجمعية العمومية للنادي تحيات كامل أبو علي رئيس مجلس ادارة النادي والذي حالت ظروف اجراء العملية جراحية دون حضوره للجمعية العمومية

أكد رجب أن كامل أبو علي بدأ في التماثل للشفاء، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد اجتماعا لمجلس ادارة النادي لمتابعة كافة المستجدات داخل النادي

وقد تحدد جدول أعمال الجمعية العمومية على النحو التالي:

البند الأول: التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2022/8/29.

البند الثاني: النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

البند الثالث: اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023/6/30 ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والتي تنتهي في 2024/6/30.

البند الرابع: تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

البند الخامس: النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء في الموعد القانوني طبقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.