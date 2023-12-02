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أحمد جودة - القاهرة - حرص علي البليهي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على التعليق على لقطته المثيرة مع كريستيانو رونالدو قائد النصر، خلال مباراة ديربي الرياض التي أقيمت أمس الجمعة.

رسالة نارية من نجم الهلال السعودي لـ ميسي ورونالدو

وقام البليهي بنشر صور له من مواجهاته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، وكريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي.

وكتب البليهي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "لقد ولدت من أجل هذه التحديات، كن واثق بأنني جاهز دائمًا لمثل هذه التحديات".

وحقق الهلال الفوز أمام النصر تحت قيادة كريستيانو رونالدو، بثلاثة أهداف نظيفة، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، أمس الجمعة.

كما أن البليهي شارك أيضًا في فوز منتخب السعودية أمام الأرجنتين وقائده ليونيل ميسي، بهدفين مقابل هدف في كأس العالم 2022.