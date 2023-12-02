نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثنائية دياز ورودريجو.. ريال مدريد يتخطي غرناطة ويعود لصدارة الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح ريال مدريد، في تحقيق فوزًا هامًا على حساب غرناطة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهم ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

أحداث الشوط الأول

انطلقت صافرة بداية المباراة دون أي خطورة من قِبل الطرفين، في ظل وجود رغبة لإحراز هدف التقدم مع الدقيقة "18"، جاءت عرضية من قبل ريال مدريد وصلت إلى توني كروس وسددها ولكن مرت بجوار القائم بقليل.



وجاء الهدف الأول في الدقيقة "28" عن طريق براهيم دياز، معلنًا هدف التقدم للميرينجي، بعد تمريرة توني كروس، انفرد بها دياز وسدد الكرة؛ ليتكون هدف صاروخي في الشباك.

مجريات الشوط الثاني

بدأ بحماس من الطرفين من قبل ريال مدريد لتعزيز النتيجة، ومن غرناطة لتحقيق التعادل ثم الفوز،

وبعد مرور ربع ساعة من عمر الشوط الثاني سدد بيلينجهام تسديدة قوية تصدى لها الحارس ثم ارتدت إلى رودريجو، ليقوم بوضعها في المرمى، ويعلن تعزيز النتيجة لصالح الملكي.



وبفوز ريال مدريد رفع رصيده للنقطة 38 معتلي صدارة ترتيب الدوري، بفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد غرناطة عند النقطة السابعة في المركز قبل الأخير.