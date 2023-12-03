نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طائرة الزمالك يفوز على الصيد بنتيجة 3-1 في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره فريق الصيد بنتيجة 3/1، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة إيسترن كومباني ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من الدور التمهيدي لمسابقة الدوري.



وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:



25/17

25/23

23/25

25/23



ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كل من أندية، الطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد وألعاب دمنهور.



ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق الطيران يوم السبت المقبل على صالة اتحاد الشرطة ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الأولى لمسابقة الدوري.