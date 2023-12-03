نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يدفع بالقوة الضاربة.. تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيكو مدريد في قمة الليجا الإسبانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة القمة أمام أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني 2023-204.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

تقام مباراة الفريق الكتالوني والروخي بلانكوس مساء غدًا، الأحد، الموافق 3 نوفمبر 2023، ضمن منافساتن الجولة الـ15 من الدوري الإسباني، وينطلق اللقاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: إنياكي بينيا.

خط الدفاع: رونالد أراوخو – كوندي – إينجو مارتينيز – جواو كانسيلو.

خط الوسط: بيدري ــ إلكاي جوندوجان ــ فرينكي دي يونج.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي ــ رافينيا دياز ــ جواو فيليكس.

ويحتل برشلونة المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة مناصفة مع أتليتكو مدريد صاحب المركز الثالث الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف فقط.