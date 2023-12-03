اسيك ميموزا يفوز على الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقي الوداد المغربي واسيك ميموزا ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا بفوز اسيك ميموزا بهدف دون رد.

نتيجة مباراة الوداد وأسيك ميموزا

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف ولكن لم تسفر عن شيء لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 72 أحرز سانكارا كارامكو الهدف الأول لنادي اسيك ميموزا لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز اسيك ميموزا بهدف دون رد.

ترتيب الفريقين في المجموعة

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي اسيك ميموزا إلي 4 نقاط في المركز الثاني بينما تجمد رصيد نادي الوداد المغربي عند صفر من النقاط في المركز الرابع.

موعد مباراه اسيك ميموزا القادمة في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اسيك ميموزا لمواجهة جواينج جالاكسي البتسواني ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم.