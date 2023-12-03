نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة 900 لاعب.. تفاصيل النسخة الأولي من أولمبياد الألعاب الترفيهية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتمت فعاليات النسخة الأولى من أولمبياد الألعاب الترفيهية والتي تقام لأول مرة واستضافتها محافظة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الإتحاد المصري للألعاب الترفيهية.

وشهدت أولمبياد الألعاب الترفيهية 800 لاعب ولاعبة بالاضافه إلى 100 متشارك من ذوي الهمم في ألعاب: "دومينو - طاولة - فوت فولي- الراكيت- الهيومان فوسبول- الكورف بول"، والتي اقيمت بمركز شباب الحرمين التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية.

وحضر انطلاق النسخه الأولي لأولمبياد الألعاب الترفيهيه الدكتور عمرو الحداد وكيل وزارة الشباب للتنمية الرياضية والدكتور احمد البكرى رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية واللجان بوزارة الشباب والرياضة وسامح عفيفي المدير التنفيذي للإتحاد ومحمد شعبان رئيس مجلس إدارة مركز شباب الحرمين.

وقال عمرو الحداد وكيل وزارة الشباب والرياضة للتنمية الرياضية: "تفكير الوزارة فى إنشاء اتحاد للألعاب الترفيهية، جاء بناءا علي توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي توجيها من منطلق أن الألعاب تتمتع بقاعدة عريضة من الممارسين لها، والعمل على تكوين منتخبات من اللاعبين المتميزين للمنافسة في مختلف البطولات".

واستطرد في حديثه: "هذه الأنواع من الرياضة باتت نهجًا متبعًا داخل تلك الأحداث، بما يرسخ لأهمية ممارسة الرياضة بجانب جميع الفعاليات، في إطار الحرص على نشر ثقافة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة، والارتقاء بالصحة العامة، ضمن توجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

وعبر أحمد البكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، عن سعادته بنجاح النسخة الأولي من الأولمبياد الترفيهية، والتي تقام لأول مرة.



وقال البكري:" نسعى نحو إتاحة الفرصة أمام ممارسي تلك الألعاب للممارستها، في جو صحي وتكوين منتخبات قومية تمثل مصر في البطولات العالمية للاتحاد إطلاقا من اهتمام الدولة بكافة احتياجات المواطنين ومتطلباتهم".

وفي نفس السياق قال محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية، أن الهدف الأساسي المساهمة في تنمية الشباب على مختلف الجوانب البدنية والعقلية والروحية والاجتماعية والنفسية والاستفادة من قدراتهم، وذلك من خلال ممارسة العديد من اللعبات التي تعتمد على قدر من الذكاء والتفاعل.

وعلى هامش الختام حرص محمد شعبان رئيس مجلس إدارة نادي الحرمين على تقديم درع تكريم مقدم من مجلس الادارة لرئيس الإتحاد المصري للألعاب الترفيهية أحمد البكري.