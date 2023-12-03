نيوكاسل يونايتد يسقط مانشستر بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق مانشستر يونايتد؛ بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل

وبدأت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل، بضغط وسيطرة كبيرة من جانب لاعبي نيوكاسل من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

وزادت الفعالية الهجومية للاعبي فريق نيوكاسل يونايتد، ضمن فعاليات الشوط الأول، من خلال التسديد على المرمى والاختراق لتسجيل هدف قبل انتهاء الشوط، مع وجود تحفظ دفاعي من جانب لاعبي اليونايتد.

ليحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول؛ بين فريقي مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو فريق نيوكاسل يونايتد، تكثيف هجماتهم، لخطف هدف التقدم، مع وجود هجمات على استحياء من جانب مانشستر يونايتد.

وفي الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني؛ تمكن اللاعب جوردون نجم فريق نيوكاسل يونايتد؛ من تسجيل الهدف الأول لفريقه، بعد تسديدة قوية، سكنت شباك حارس اليونايتد.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق نيوكاسل يونايتد؛ إلى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 26 نقطة، بينما توقف رصيد فريق مانشستر يونايتد عند المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة.