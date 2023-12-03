نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على تشكيل فريقه الذي يواجه فولهام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في البريميرليج

تقام مباراة الريدز أمام فولهام، عصر غدًا، الأحد، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام

حراسة المرمى: كيفين كيليهير

خط الدفاع: ترينت أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – جو جوميز

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي – أليكسيس ماك أليستر – كورتيس جونز

خط الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – محمد صلاح

يحتل رفاق محمد صلاح المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما يأتي فريق فولهام في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.