نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة مشاركة نجم الأهلي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم النادي الأهلي، مصير أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة مع القلعة الحمراء، في بطولة كأس العالم للأندية القادم 2024، والتي تقام منتصف ديسمبر الجاري.

وتعرض محمد عبد المنعم، مدافع النادي الأهلي، لإصابة التواء في كاحل القدم، خلال مران الفريق الأول في تنزانيا قبل مواجهة يانج افريكانز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



- موقف عبد المنعم من كأس العالم للأندية

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيكون جاهز للمشاركة مع الفريق في نهائيات كأس العالم للأندية".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عبدالمنعم تعرض لإصابة التواء في الكاحل، والإصابة لا تسبب قلق كبير وسوف يغيب من أسبوع إلى 10 أيام، وسيتواجد ضمن البعثة المغادرة إلى المملكة العربية السعودية".

ويواجه الفارس الأحمر، الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي أمام أوكلاند سيتي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2024، والتي تقام على ملاعب المملكة العربية السعودية.

