نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الزمالك يعلن العصيان ويرفض حضور المران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تخطط إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في حسم العديد من الملفات الشائكة، في الفترة الأخيرة بعد وجود أزمة جديدة مع أحد نجوم القلعة البيضاء بعد تخطيطه للرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

- نجم الزمالك يقرر الرحيل

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن أحمد عبدالرحيم إيشو لاعب فريق الزمالك، يرفض تجديد عقده مع ناديه، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك يمارس ضغط كبير على اللاعب لإقناعه بالتجديد، ولكن اللاعب يتمسك بالرحيل خاصةً أنه يملك عرضين من ناديي زد وبلدية المحلة، للحصول على خدماته".

وأختتم أمير هشام: "الزمالك أصدر قرار بإعادة اللاعب للتدرب مع قطاع الناشئين ولكنه بم يتقبل الأمر، وأبلغ النادي بالرحيل ويغيب عن التدريبات حتى هذه اللحظة".

