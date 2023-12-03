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أحمد جودة - القاهرة -



أكد خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، أنه من غير المقبول إهدار لاعبي الأحمر للفرص المحققة.

خالد جاد الله: كثرة الإجازات للاعبي الأهلي أحد أسباب إهدار الفرص.. ورد فعل كولر "الهادئ" انعكس سلبا عليهم

وقال جاد الله خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "من غير المقبول إهدار لاعبي الأهلي للفرص المحققة في المباريات في ظل الحصول على حقوقهم كاملة".

وتابع: "كثرة الإجازات التي يحصل عليها الأهلي أحد أسباب إهدار الفرص فهي تسبب تراجع في لياقة اللاعبين الذهنية وهو ما يؤثر على قراراتهم".

وأكمل: "تهدئة اللاعبين ذهنيا ليس بمنحهم إجازات، لا بد من الاقتداء بجوارديولا الذي يتعامل مع اللاعبين من خلال المحاضرات النظرية لتصحيح الأخطاء".

وأضاف: "ردود فعل كولر على الانفرادات لم تعجبني، ظل واقفا بهدوء دون انفعال وهذا انعكس سلبا على اللاعبين".

وأشار: "من الواضح أن كولر غير مقتنع بصلاح محسن رغم أنه عاد بناءً على رغبته، كما أن إمكانيات طاهر لا تناسب مركز رأس الحربة".

وأتم: "هناك مليون علامة استفهام على موديست وعدم الاستفادة منه وفي رأيي تاو هو البديل الأنسب لكهربا في الهجوم".

