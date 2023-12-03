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أحمد جودة - القاهرة - يخوض برشلونة، بقيادة جواو فيليكس وجواو كانسيلو، بطلي المباراة الأخيرة ضد بورتو 2-1، اختبارًا صعبًا الأحد، ضد أتلتيكو مدريد صاحب خط الهجوم القوي، ومنافسه المباشر في ترتيب الدوري الإسباني، والذي لم يفز أبدًا على "البلوغرانا" كزائر تحت قيادة دييغو سيميوني.

برشلونة يتطلع لتكريس عقدة سيميوني

اجتاز البرسا الاختبار أمام الفريق البرتغالي ليضمن التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مما منحهم انتعاشة سواء للمدرب أو اللاعبين بعد الجدل الذي أثير عقب التعادل في الدوري أمام رايو فاييكانو (1-1).

وفي المباراتين المقبلتين في الليغا على ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي ضد منافسين مباشرين، أتلتيكو وجيرونا، يسعى برشلونة لفوز يمنحه الطمأنينة والحفاظ على فرصه في الاحتفاظ بلقب الدوري.

ويملك كلا الفريقين، البرسا والأتلتي، نفس رصيد النقاط (31)، خلف المتصدرين - ريال مدريد وجيرونا - على الرغم من أن أتلتيكو لديه مباراة واحدة أقل من منافسيهم.

وفي مواجهة بورتو، ظهر برشلونة بوجهين متباينين: ارتباك في الشوط الأول؛ استحواذ وحدة هجومية في الشوط الثاني.

وتألق في مباراة دوري الأبطال الثنائي البرتغالي جواو فيليكس وجواو كانسيلو، صاحبا هدفي الفوز.

ويواجه فيليكس فريقه السابق أتلتيكو وزملائه السابقين، وفي وقت سابق هذا الأسبوع، شكك ساؤول نيغيز وأنطوان غريزمان في أداء المهاجم باعتباره لاعبًا سابقًا في الأتلتي.

ويعد المهاجم البرتغالي لاعبًا أساسيًا في كتيبة تشافي وفي 16 مباراة لعبها، 13 منها كأساسي، سجل أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، ويبدو أن مشاركته منذ البداية مؤكدة مثل كانسيلو، على الرغم من شعوره ببعض الآلام عقب مباراة بورتو.

ويغيب عن المباراة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، الذي لا يزال يعاني من آلام أسفل الظهر، وسيلعب بدلًا منه، إيناكي بينيا، مباراته الثالثة على التوالي كأساسي، كما تحوم الشكوك حول ماركوس ألونسو بسبب الآلام.

ومن غير المتوقع حدوث تغييرات كبيرة في تشكيلة برشلونة، يمكن لتشافي، الذي فاز في المباريات الثلاث التي واجه فيها أتلتيكو كمدرب لـ "البلوغرانا"، أن يختار مرة أخرى اللعب بخط دفاع يضم ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع.

ونظرًا لغياب غافي الطويل، يبدو أن دي يونغ وغوندوغان وبيدري ثابتون في خط الوسط في المباريات الكبيرة، بينما في الأمام سيكون ليفاندوفسكي، الذي لا يمر بأفضل لحظاته، هو المهاجم الصريح.

وتعود آخر مرة حقق فيها أتلتيكو الفوز على أرض برشلونة إلى عام 2006 ومن وقتها مرت 17 عامًا تواجه خلالها الفريقان 23 مرة.

ومع سيميوني تعد أبرز مباراة جمعت بين أتلتيكو وبرشلونة على ملعب الأخير تلك التي أقيمت في 17 مايو (أيار) 2014 بالجولة الأخيرة من الدوري وانتهت بالتعادل 1-1 ليتوج أتلتيكو بلقب الدوري.

ويعد التعادل هو أفضل نتيجة حققها أتلتيكو مع سيميوني على ملعب برشلونة سواء في الليغا أو كأس الملك أو كأس السوبر الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

لكن "الروخيبلانكوس" يمر بلحظة مثيرة للإعجاب، فازوا في 11 من آخر 13 مباراة رسمية، منها آخر أربع مباريات متتالية؛ وسجل غريزمان 12 هدفًا في 12 مباراة؛ كما يملك الفريق مهاجمًا مميزًا، ألفارو موراتا؛ وسيستعيد ممفيس ديباي؛ ويبدو خط الهجوم لديه أكثر قوة، ولم يخسر الفريق سوى ست مباريات من أصل 44 بين جميع المسابقات الرسمية في عام 2023، لكن اثنتين من تلك الهزائم الست كانت أمام برشلونة.

وسجل الأتلتي 18 هدفًا في 18 مباراة هذا الموسم.

وسيلعب سيميوني بنفس تشكيلة المباريات السابقة، لكن في غياب توماس ليمار وبابلو باريوس بسبب الإصابة.

لن يكون هناك أي اختلافات ففي حراسة المرمى يان أوبلاك؛ وفي الجانب الأيمن ناويل مولينا؛ وفي قلب الدفاع أكسل فيتسل وخوسيه ماريا خيمينيث وماريو إيرموسو؛ وفي خط الوسط كوكي ريسوريكسيون ورودريغو دي بول؛ وفي الهجوم: غريزمان-موراتا، 24 هدفًا بين الإثنين هذا الموسم.

التشكيل المتوقع:

برشلونة:

بينيا؛ أراوخو، كوندي، إنييغو مارتينيز، كانسيلو؛ دي يونغ، غوندوغان، بيدري؛ رافينيا، ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

أتلتيكو مدريد:

أوبلاك؛ مولينا، فيتسل، خيمينيث، إيرموسو، لينو؛ دي بول، كوكي، ساؤول؛ غريزمان، موراتا.