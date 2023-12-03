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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لحرس الحدود والسكة الحديد والمحلة بالجولة الحادي عشر بدورى المحترفين

تنطلق يوم الاحد الساعة الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة الحادي عشر بدوري قسم الثاني ب دوري المحترفين، بإقامة 10 مباريات قوية ومرتقبة كالتالي.

يوم الاحد

1- حرس الحدود مع طنطا

على ستاد حرس الحدود ولقاء في منتهى القوة والإثارة بين فريق حرس الحدود صاحب المركز الرابع بقيادة محمد مكي برصيد 18 نقطة مع فريق طنطا صاحب المركز التاسع بقيادة عمرو انور برصيد 15 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق طنطا على فريق جمهورية شبين بهدف دون رد بينما تعادل فريق حرس الحدود مع فريق راية سلبيًا.

مباريات يوم الإثنين

1- اسوان مع بترول أسيوط

على ستاد اسوان ودربي الصعيد بين فريق اسوان صاحب المركز الرابع بقيادة هشام زكريا برصيد 12 نقطة مع فريق بترول أسيوط صاحب المركز السادس بقيادة هشام زكريا برصيد 18 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق بترول اسيوط على فريق مكادى بهدف دون رد بينما تعادل فريق اسوان مع فريق القناة بهدف لمثله.

2- مكادى مع لافيينا إف سي

يشهد ستاد خالد بشارة صطدم مرتقب بين فريق مكادى صاحب المركز الثالث عشر بقيادة عثمان احمد عثمان برصيد 12 نقطة بفريق لافيينا صاحب المركز الخامس بقيادة عبد الباقي جمال برصيد18 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق لافيينا على فريق We بهدف دون رد بينما تلقي فريق مكادى الهزيمة من فريق بترول أسيوط بهدف دون رد.

3- المصرية للاتصالات مع مصر للمقاصة

يستضيف ستاد السلام لقاء صعب بين فريق المصرية للاتصالات ew صاحب المركز السادس عشر بقيادة جمعه مشهور برصيد 11 نقطة فريق مصر للمقاصة صاحب المركز السابع عشر بقيادة طارق حجاج برصيد 6 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية هزيمة فريق المصرية للاتصالات من فريق لافيينا بهدف دون رد، بينما تلقي فريق مصر للمقاصة الهزيمة من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف.

4- النجوم مع النصر للتعدين

على ملعب النجوم يلتقي فريق النجوم صاحب المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط مع فريق النصر للتعدين متذيل المجموعة بقياده محمد شرف برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية هزيمة النجوم برباعية نظيفة من فريق السكة الحديد كما خسر فريق النصر للتعدين من فريق بتروجت بهدفين مقابل هدف.

مباريات يوم الثلاثاء

1-دكرنس مع السكة الحديد

على ملعب نادي دكرنس يلعب فريق دكرنس صاحب المركز الخامس عشر بقيادة ايمن الجمل برصيد 12 نقطة مع فريق السكة الحديد صاحب المركز السابع بقيادة امير عزمي مجاهد برصيد 15 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق السكة الحديد على فريق النجوم برباعية مقابل هدف بينما تلقي فريق دكرنس الهزيمة من فريق وادي دجلة بثلاثية مقابل هدف.

2 - جمهورية شبين مع وادي دجلة

على ملعب نادي جمهورية شبين

يخوض فريق جمهورية شبين صاحب المركز التاسع عشر بقيادة ابو العينين شحاته برصيد 5 نقاط لقاء صعب مع فريق وادي دجلة متصدر المجموعة بقيادة توليتش برصيد 20 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق وادي دجلة على فريق دكرنس بثلاثية مقابل هدف بينما تلقي فريق جمهورية شبين الهزيمة من فريق طنطا بهدف دون رد.

3- غزل المحلة مع راية

على ستاد غزل المحلة يواجه فريق

غزل المحلة صاحب المركز الثالث بقيادة حسام عبد العال برصيد 20 نقطة فريق راية صاحب المركز العاشر بقيادة محمد حليم برصيد 14 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق غزل المحلة على فريق مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف بينما تعادل فريق راية مع فريق حرس الحدود سلبيًا.

4- بتروجت مع بروكسي

على ستاد بتروسبورت يحل فريق بروكسي صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد حامد برصيد 13 نقطة ضيفًا على فريق بتروجيت وصيف المجموعة بقيادة سيد عيد برصيد 20 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق بتروجت على فريق النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل فريق بروكسي مع فريق ابو قير للاسمده بهدف لمثله.

5- القناة مع ابو قير للاسمده

على ملعب نادي القناة القديم يستقبل فريق القناة صاحب المركز الحادي عشر بقيادة ساهر عبد الرحمن برصيد 13 نقطة فريق ابو قير للاسمده صاحب المركز الثامن بقيادة ايمن المزين برصيد 15 نقطة.

