نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد سقوطه مجددا.. التحكيم المصري يحسم صدارة مجموعة الوداد بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي لكرة القدم، عن حكام مباراة اسيك أمام جالاكسي، وذلك في دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.

واختار الاتحاد الافريقي محمد عادل، وذلك لقيادة مباراة الذهاب والتي ستقام في التاسع من شهر ديسمبر الحالي.

بينما يتواجد أمين عمر في مباراة الإياب والتي ستقام في التاسع عشر من الشهر نفسه.

مصير الوداد في يد الصافرة المصرية

وبات الوداد المغربي في خطر، عقب السقوط في الجولتين الماضيتين، ليكون حسم بقاءه في البطولة بيد الثنائي اسيك ميموزا الايفواري،وجالاكسي البوتسواني.

وبات الثنائي في الصدارة معا برصيد 4 نقاط لتكون الجولتين الثالثة والرابعة حاسمة لموقف الوداد.

ويتواجد كلا من الوداد المغربي، اسيك ميموزا الايفواري، جالاكسي البوتسواني، وسيمبا التنزاني.