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أحمد جودة - القاهرة -

أكد بون أعمر لاعب فريق نواذيبو الموريتاني، أن بيراميدز يعد أفضل الأندية في إفريقيا.

لاعب نواذيبو الموريتاني: بيراميدز من أفضل أندية إفريقيا

قال بون أعمر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "سعداء بالفوز على بيراميدز، الفوز غير متوقع، لكننا كنا في أقصى درجات التركيز خاصة بعد طرد مدافع نواذيبو".

وأكمل: "الهدف الأول جاء في الوقت المناسب ومنحنا السيطرة على المباراة، والهدف الثاني كان رائعًا للغاية".

واستطرد: "الاتحاد الموريتاني يسعى لتطوير الكرة للتواجد على منصات التتويج في قارة إفريقيا، والكرة في موريتانيا في تطور دائم".

