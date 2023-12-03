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أحمد جودة - القاهرة -



علَقَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، على تعادل المارد الأحمر أمام مضيفه يانج أفريكانز التنزاني مساء أمس بهدف لمثله، على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023 – 2024.

هجوم لاذع من نجم الأهلي ضد إمام عاشور: لم يقدم أي شئ

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN": كنت أتمنى أن يبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بمحمد مجدي أفشة في مركز صانع الألعاب.

وتابع: كان الأهلي سوف يستفيد من قدرات أفشة في التمرير لزملائه في الخط الهجومي، وهناك علامة استفهام حول آداء إمام عاشور، فاللاعب لم يقدم الآداء المنتظر مع الأحمر حتى الآن، وفقًا للمقابل المادي والضجة الإعلامية التي صاحبت الصفقة

يذكر أن الأهلي يتصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 4 نقاط بعد مرور جولتين من دور المجموعات.

