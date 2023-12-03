الرياضة

ترتيب دوري روشن 2023-2024 قبل مباريات الجولة السادسة عشر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن 2023-2024 قبل مباريات الجولة السادسة عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يتصدر نادي الهلال جدول الترتيب وينافسه النصر والأهلي على الصدارة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" ترتيب دوري روشن 2023-2024 قبل مباريات الجولة السادسة عشر التي ستبدأ الخميس القادم.

- موعد مباريات الجولة 16

الخميس 7/12 الحزم ضد الفتح 5:00.

الاتحاد ضد ضمك 5:00.

الشباب ضد الاتفاق 8:00.

الجمعة 8/12 التعاون ضد الفيحاء 5:00.

الهلال ضد الطائي 5:00.

الخليج ضد أبها 5:00.

النصر ضد الرياض 8:00.

السبت 9/12 ضد الرائد 5:00.

الوحدة ضد الاخدود 8:00.

- ترتيب الدوري السعودي

1- الهلال 41 نقطة 
2- النصر 34 نقطة 
3- الأهلي 30 نقطة
4- الاتحاد 28 نقطة
5- التعاون 28 نقطة 
6- الفتح 24 نقطة
7- الاتفاق 23 نقطة 
8- ضمك 21 نقطة
9- الفيحاء 19 نقطة
10- الوحدة 19 نقطة
11- الطائي 17 نقطة 
12- الشباب 16 نقطة
13- الرياض 16 نقطة
14- الخليج 13 نقطة
15- الاخدود 13 نقطة
16- أبها 13 نقطة
17- الرائد 12 نقطة
18- الحزم 8 نقاط

- هدافي الدوري السعودي

1- رونالدو 15 هدف 
2- ميتروفيتش 13 هدف 
3- نكودو 11 هدف
4- مينساه 9 أهداف
5- كريم بنزيما 9 أهداف

- القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تردد قناة ssc sports 1

القمر: بدر

التردد: 12418

الاستقطاب: افقي 
الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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