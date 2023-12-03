نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن 2023-2024 قبل مباريات الجولة السادسة عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر نادي الهلال جدول الترتيب وينافسه النصر والأهلي على الصدارة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" ترتيب دوري روشن 2023-2024 قبل مباريات الجولة السادسة عشر التي ستبدأ الخميس القادم. - موعد مباريات الجولة 16 الخميس 7/12 الحزم ضد الفتح 5:00. الاتحاد ضد ضمك 5:00. الشباب ضد الاتفاق 8:00. الجمعة 8/12 التعاون ضد الفيحاء 5:00. الهلال ضد الطائي 5:00. الخليج ضد أبها 5:00. النصر ضد الرياض 8:00. السبت 9/12 الأهلي ضد الرائد 5:00. الوحدة ضد الاخدود 8:00. - ترتيب الدوري السعودي 1- الهلال 41 نقطة

2- النصر 34 نقطة

3- الأهلي 30 نقطة

4- الاتحاد 28 نقطة

5- التعاون 28 نقطة

6- الفتح 24 نقطة

7- الاتفاق 23 نقطة

8- ضمك 21 نقطة

9- الفيحاء 19 نقطة

10- الوحدة 19 نقطة

11- الطائي 17 نقطة

12- الشباب 16 نقطة

13- الرياض 16 نقطة

14- الخليج 13 نقطة

15- الاخدود 13 نقطة

16- أبها 13 نقطة

17- الرائد 12 نقطة

18- الحزم 8 نقاط - هدافي الدوري السعودي 1- رونالدو 15 هدف

2- ميتروفيتش 13 هدف

3- نكودو 11 هدف

4- مينساه 9 أهداف

5- كريم بنزيما 9 أهداف - القنوات الناقلة لمباريات الدوري تردد قناة ssc sports 1 القمر: بدر التردد: 12418 الاستقطاب: افقي

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