نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ضد سوار كوبا الغيني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق سوار الغيني، مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الفارس الأبيض ضد نظيره سوار الغيني ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن وقوع أبناء ميت عقبة على رأس المجموعة الثانية، رفقه أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.

ونجح أبناء ميت عقبة في تحقيق الفوز على نظيره أبو سليم الليبي، بهدف نظيف أحرزه يوسف إبراهيم أوباما برأسية قوية سكنت شباك الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى للكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك ضد سوار كوبا الغيني

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بقيادة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق سوار الغيني، مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.