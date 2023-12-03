نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة القمم.. موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن في الدوري الالماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق باير ليفركوزن مع فريق بوروسيا دورتموند، اليوم الأحد 3 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الألماني.

قمة القمم.. موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن في الدوري الالماني

تُقام المباراة بين فريقي بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن في الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق بوروسيا دورتموند قد حسم تأهله في مباراته الأخيرة إلى دور ال16 في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه على حساب ميلان بثلاثية مقابل هدف وحيد.

يذكر أن فريق باير ليفركوزن يحل في صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 34 نقطة، بينما يحل بوروسيا دورتموند في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.