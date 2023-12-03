نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. برشلونة يستغني عن ليفاندوفسكي وتشابي ألونسو مدربًا لريال مدريد ودي زيربي على رادار مانشستر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأحد الموافق 3-12-2023.

الصحف الأوروبية صباح اليوم

من المقرر أن ينضم توتنهام وأستون فيلا ونيوكاسل وبرايتون إلى مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في السباق للتعاقد مع لاعب خط الوسط الدفاعي الهولندي كينيث تايلور 21 عامًا، من أياكس. (TeamTalk)

يتتبع مانشستر سيتي المراهق الأرجنتيني كلاوديو إيشيفيري، حيث وصف البعض لاعب خط الوسط المهاجم لريفر بليت البالغ من العمر 17 عامًا بأنه ليونيل ميسي القادم. (ميرور)

برشلونة يستغني عن روبرت ليفاندوفسكي

يمكن أن يطلق برشلونة سراح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي كوكيل مجاني في نهاية موسم 2024-25 بسبب بند في عقد اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا. (الصن)

يراقب توتنهام لاعب خط وسط مانشستر سيتي كالفين فيليبس، 28 عامًا، قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير. (فوتبول إنسايدر)

تشابي ألونسو مدربًا جديدًا لريال مدريد

يرغب ريال مدريد في إعادة لاعب خط الوسط السابق تشابي ألونسو إلى البرنابيو كمدرب من منصبه الحالي في باير ليفركوزن. (ميرور)

يمكن أن يتحرك بايرن ميونيخ للتعاقد مع حارس مرمى ميلان مايك مينيان، 28 عاما، ليحل محل الألماني مانويل نوير، 37 عاما. (سكاي ألمانيا)

مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع روبرتو دي زيربي

من المرجح أن يتعهد روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون، بمستقبله للنادي بينما يستعدون لتقديم عقد جديد له وسط اهتمام من مانشستر يونايتد. (فوتبول إنسايدر)

يسعى مدرب ميدلسبره مايكل كاريك للحصول على قلب دفاع في نافذة الشتاء، مع الإنجليزي جو وورال البالغ من العمر 26 عامًا من نوتنغهام فورست ومواطنه تشارلي كريسويل البالغ من العمر 21 عامًا من ليدز من بين الأهداف. (الصن)

يبدو أن رونالد أروجو قد تعهد بمستقبله الفوري لبرشلونة على الرغم من التكهنات الأخيرة بالانتقالات التي تربط مدافع أوروغواي البالغ من العمر 24 عامًا مع بايرن ميونيخ. (90 دقيقة)