نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-12-2023 في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 3 من شهر ديسمبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ريال مايوركا ضد ألافيش، الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

ألميريا ضد ريال بيتيس، الساعة الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

إشبيلية ضد فياريال، الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.