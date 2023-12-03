انت الأن تتابع خبر لأول مرة.. نجل كريستيانو رونالدو يشارك في مسرحية بموسم الرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخل نجل كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم ، ماتيو، مجال جديد مختلف تماما عن والده حيث سلك مسلك أخر في موسم الرياض المقام حاليا على أراضي المملكة ويشهد تواجد عدد كبير من النجوم والفنانين في مختلف المجالات الفنية.

وأنتشر فيديو لـ نجل كريستيانو رونالدو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد هزيمة والده مع فريق النصر أمام الغريم التقليدي الهلال بنتيجة ثلاث أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين وخسارة ثلاث نقاط مهمة في مشوار العالمي.

نجل كريستيانو رونالدو في مجال جديد

وصنع ماتيو نجل كريستيانو رونالدو الحدث بعد ظهوره في الفيديو ويبدو ان الفن والتمثيل هو طموح النجم الصغير بعد مشاركته في موسم الرياض المقام حاليا في العاصمة السعودية وكانت مشاركته بقميص والده مع فريق النصر في مسرحية.

وظهر ماتيو في إحدى المسرحيات المقامة في موسم الرياض.

نجل كريستيانو رونالدو وكرة القدم

ويسير ماتيو عكس اتجاه والده وأخيه الأكبر جونيور الذي قرر السير على خطي والده وهو ممارسة كرة القدم ويلعب حاليا في صفوف فريق الناشئين بنادي النصر السعودي وانضم للعالمي في صفقة انتقال والده للفريق خلال الانتقالات الشتوية الماضية .

وأعرب رونالدو في أكثر من مناسبة حبه واستقراره في السعودية منذ انضمامه لدوري روشن في انتقالات الشتاء الماضي وذلك في إطار خطة المملكة لمنافسه الدوريات العالمية خلال الفترة المقبلة بعد التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين خلال الفترة الماضية مع وعود بإستقطاب عدد أكبر الفترة المقبلة.

نجل كريستيانو رونالدو

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