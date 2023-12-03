انت الأن تتابع خبر نتيجة قرعة كأس أمم أوروبا 2024.. تعرف على مجموعات يورو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد فعاليات كأس الأمم الأوروبية 2023 من المقرر أن تقام في العام القادم والقنوات الناقلة للقرعة، وأيضاً نتيجة قرعة كأس أمم أوروبا 2024 يريد أن يعرفها جميع عشاق الساحرة المستديرة في الوقت الحالي، وهي التي تقام في ألمانيا.

المجموعة الأولى: ألمانيا، إسكتلندا، المجر، سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنجلترا.

المجموعة الرابعة: المتأهل من المسار الأول “عبر الملحق”، هولندا، النمسا، فرنسا.

المجموعة الخامسة: بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا، المتأهل من المسار الثاني “عبر الملحق”.

المجموعة السادسة: تركيا، المتأهل من المسار الثالث “عبر الملحق”، البرتغال، جمهورية التشيك

دوري الأمم الأوروبية

وجاءت نتيجة قرعة كأس أمم أوروبا 2024 عن المجموعات المتوازنة والأخرى الجديدة، وذلك بعد أن تم تقسيم 24 منتخب ومنهم 3 منتخبات سوف تتأهل من خلال الملحق في شهر مارس 2024 وتكون على 6 مجموعات، وجاءت كما يلي:

ويريد 3 منتخبات التأهل من خلال ملحق فرق دوري الأمم الأوروبية التي لم تتأهل بطريقة مباشرة من التصفيات حتى يكتمل العدد 24 منتخباً، وجاءت القائمة الخاصة بالمتأهلين ليورو 2024 كما يلي “ألمانيا “البلد المضيف” – بلجيكا – فرنسا – البرتغال – إسبانيا – اسكتلندا – تركيا – النمسا – إنجلترا – المجر – سلوفاكيا – ألبانيا – الدنمارك – هولندا – رومانيا – سويسرا – صربيا – إيطاليا – التشيك – سلوفينيا – كرواتيا”

وسوف يكون التنافس على المراكز الثلاثة الأخيرة في بطولة أمم أوروبا 2024 من خلال 12 فريق بناءاً على أدائهم داخل دوري الأمم الأوروبية 2022/2023، وسيتم إجراء جميع التصفيات في شهر مارس لتقليل الفريق الـ 12 إلى الثلاثة الأخيرة، وصنفت ألمانيا المضيفة داخل الوعاء الأول، ولكنه لم يقوم بسحبها وتم اختيارها بشكل تلقائي في المجموعة الأولى، وتم وضع فيها الفرق الأوروبية.