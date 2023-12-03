نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-12-2023 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام خمس مباريات اليوم الأحد 3-12-2023 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعد أبرز مواجهات اليوم، مباراة ليفربول ضد فولهام ومانشستر سيتي ضد توتنهام، وتشيلسي ضد برايتون.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق الثالث من شهر نوفمبر الجاري في الدوري الإنجليزي والتي ستكون ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر.

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

بورنموث ضد أستون فيلا – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

تشيلسي ضد برايتون – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ليفربول ضد فولهام – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وست هام ضد كريستال بالاس – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي ضد توتنهام – في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الأحد 3-11-2023،، عبر قنواتها.