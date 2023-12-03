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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن إهدار لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العديد من الفرص السهلة ظاهرة بحاجة للدراسة والتدخل السريع من إدارة النادي والمدير الفني.

محمد شبانة يحذر من آفة تطارد الأهلي قبل مونديال الأندية



وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن المعدل التهديفي الضعيف للأهلي خلال المباريات الأخيرة لا يعبر تماما عن خط سير المباريات في ظل الكم الكبير من الفرص المهدرة وهو ما يؤكد حاجة الفريق للتعاقد مع مهاجم جديد قوي في ظل فشل صفقة موديست في إثبات جدارتها حتى الآن.



وكان الأهلي قد تعادل مع مضيفه يانج أفريكانز التنزاني بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة في ثالث جولات دور المجموعات على ملعب السلام.

