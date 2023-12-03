نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة كبرى داخل الأبيض.. اتفاق قريب بين الزمالك وفتوح "15 مليون تنهي الأزمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يحاول مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب، الحفاظ على بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، في ظل أزمة القيد التي تضرب الفريق في الموسم الحالي.

ويعد ملف تجديد عقد فتوح أو رحيله، هو الأزمة الشائكة في الفترة الأخيرة على طاولة مجلس الزمالك بعد قرار عرض اللاعب للبيع في انتقالات يناير القادمة.

- جلسة جديدة تحسم مصير فتوح

وفجر الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، مقدم برنامج جمهور التالته عبر شاشة أون سبورت، مفاجأة مدوية عن تطورات مصير فتوح المنتظر داخل الأبيض.

وأكد فايق:" بعض الوسطاء من محبي وعاشقي الزمالك، اجتمعوا بوكيل فتوح ووصلوا إلى حل جديد، لحل أزمة اللاعب وتوقيع عقد جديد مع القلعة البيضاء".

وواصل:" بعد المناقشة ظهر حل في دفع 15 مليون جنيه، كمنحة تعاقد للظهير الأيسر، للموافقة على تجديد عقده نع الفريق".

الأمر لم يحسم رسميا، كل شئ في يد مجلس إدارة النادي الذي مازال يتمسك بقراراه، وهو عرض اللاعب للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل