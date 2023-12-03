نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نسبة تصل إلى 10%".. احصائية كارثية تثبت فشل هجوم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - باتت مشكلة المهاجم الصريح داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هي الملف الأكثر أهمية على طاولة إدارة القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.

وشهدت مباريات المارد الأحمر الأخيرة، فشل هجومي واضح في ترجمة الفرص العديدة التي يصنعها اللاعبين إلى أهداف، وتصارع اللاعبين على إهدار الفرص التهديفية المؤكدة.

- ارقام صادمة لهجوم الأهلي

ونشر موقع الإحصائيات العالمي "سوفا سكور"، احصائية كارثية لنجوم خط الهجوم داخل القلعة الحمراء في المباريات الأخيرة.

حيث خاض الأهلي مؤخرا 6 مواجهات بعد خسارته وخروجه من بطولة الدوري الإفريقي أمام صن داونز، حيث لعب الأحمر 6 مباريات حملت أرقام كارثية تضمنت الاتي:

المقاولون العرب: صنع 12 سدد 3 سجل هدفين.

سيراميكا كليوباترا: صنع 16 سدد 2 سجل هدفين

الجونة: صنع 16 سدد 3 سجل هدفًا

ميدياما: صنع 26 سدد 11 سجل 3 أهداف.

- سموحة: صنع 16 سدد 2 لم يسجل.

يانج أفريكانز: صنع 15 سدد 7 سجل هدفًا.

ليشهد هجوم الفارس الأحمر 101 فرصة لن ينجح سوا في تسجيل 9 أهداف فقط، في نسبة لم تصل إلى 10% من الاستفادة بالفرص المحققة.