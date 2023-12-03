نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا قيمة لأموال السعودية أمام قميص الملكي.. نجم ريال مدريد يرفض عروض دوري روشن للرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وتحاول أندية الدوري السعودي، في مواصلة خطوة استقطاب نجوم أوروبا هذا الموسم، على غرار ما حدث في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

- فالفيردي يرفض السعودية

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن تلقى الأوروجواياني فيدي فالفيردي، نجم خط وسط الملكي، العديد من العروض السعودية هذا الموسم للرحيل عن صفوف العملاق المدريدي.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن اللاعب قام برفض وغلق جميع المفاوضات لضمه ورحيله إلى الدوري السعودي، خاصة وأنه يصر في مواصلة مسيرته داخل السانتياجو برنابيو.

وأوضحت ماركا، أن داخل قلعة الملكي وعلى رأسهم المدرب البرازيلي كارلو أنشيلوتي، يروا أن فالفيردي هو قائد الفريق القادم، لما يمتلكه من انتماء وشخصية وروح داخل الملعب وخارجه.

