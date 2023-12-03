أحمد جودة - القاهرة - مباريات قوية في دور الـ64 لـكأس مصر

أسفرت قرعة مباريات الدور التمهيدي الثالث دور ال64لكأس مصر عن مواجهات قوية للبطولة والتى من المقرر إقامتها ايام 23،22،21 الشهر الحالي.



ومن المقرر أن يتأهل 14 فريقا من هذا الدور بجانب الـ18 فريقا بالدورى الممتاز، ويتم عمل قرعة علنية لدور الـ32 لبطولة كأس مصر.



1- مكادى / ديروط

2- بروكسي / المنيا

3- طنطا / النصر

4- دكرنس / الالومنيوم

5- ابو قير للاسمده / كهرباء الإسماعيلية

6- لافيينا / المنصورة

7- المصرية للاتصالات / بور فؤاد

8- وادي دجلة / الواسطى

9- غزل المحلة / الترسانة

10- بترول أسيوط / دلفى

11- بتروجيت / ايسترن كومباني

12- جمهورية شبين / الانتاج الحربي

13- السكة الحديد / القناة

14- النجوم / راية