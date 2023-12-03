نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد توقيعه للأهلي رسميا.. إنبي يكشف كواليس سرية في مفاوضات "خليفة معلول" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، كبرى المفاجأت الصادمة لجماهير وعاشقي النادي الأهلي، قبل فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، بشأن التعاقد مع نجم الفريق.

ويسعى السويسري مارسيل كولر هذا الموسم، في تدعيم مركزي الظهير الأيسر والمهاجم الصريح، الذي أصبح عقدة داخل القلعة الحمراء.

- الشريعي يكشف مصير حمدي من الرحيل للأهلي

وصرح الشريعي عبر شاشة أون سبورت:" محمد حمدي هو مشروع إنبي الكبير، ولن نوافق على رحيله إلى أي فريق داخل مصر، نحضره للاحتراف".

وتابع:" تدخلت بعد علمي بتوقيع اللاعب على عقود انضمامه للأهلي وقمت بتجديد عقده، خاصة وأن في خلال 6 أشهر كان يحق له الرحيل مجانا".

واختتم:" تواصلت مع مسؤولو النادي الأهلي، وأكدت على أحقية إنبي في الاستفادة الكبرى من اللاعب الذي نجهز منذ 9 سنوات، لمشروع الاحتراف".