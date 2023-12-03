نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يواجه آرسنال.. قرعة نارية للدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أجريت قرعة الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الجاري 2023-2024، التي ضمت 64 ناديًا من مختلف درجات البطولة الإنجليزية، بينهما الـ20 فريقًا من البريميرليج.
نتائج قرعة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024
وأسفرت قرعة كأس الاتحاد عن مواجهة قوية مبكرًا بين ليفربول وآرسنال، بينمكا كانت مواجهات باقي الكبار متوازنة، وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:
1- لوتون تاون ضد بولتون واندررز.
2- شروزبري تاون ضد وريكسهام أو يوفيل تاون.
3- أرسنال ضد ليفربول.
4- ستوك سيتي ضد برايتون.
5- نورويتش سيتي ضد كرو ألكساندرا أو بريستول روفرز.
6- وست هام يونايتد ضد بريستول سيتي.
7- توتنهام هوتسبر ضد بيرنلي.
8- فولهام ضد روثيرهام يونايتد.
9- وست بروميتش ضد ألدرشوت تاون أو ستوكبورت كونتي.
10- ساوثامبتون ضد ألفريتون تاون أو والسول.
11- ويمبلدون ضد رامزجيت أو إيبسويتش تاون.
12- بيتربورو يونايتد ضد ليدز يونايتد.
13- ميلوول ضد ليستر سيتي.
14- واتفورد ضد تشيسترفيلد أو ليتون أورينت.
15- سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد.
16- شيفيلد وينزداي ضد كارديف سيتي.
17- كريستال بالاس ضد إيفرتون.
18- ميدلسبره ضد أستون فيلا.
19- نوتينجهام فورست ضد بلاكبول وفورست جرين.
20- ويجان ضد مانشستر يونايتد.
21- مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد.
22- بلاكبرن ضد كامبريدج.
23- جيلينجهام ضد شيفيلد يونايتد.
24- سوانزي سيتي ضد موركامب.
25- تشيلسي ضد بريستون نورث إيند.
26- كوينز بارك رينجرز ضد بورنموث.
27- كوفنتري سيتي ضد أوكسفورد.
28- برينتفورد ضد وولفرهامبتون.
29- بليموث أرجايل ضد سوتون يونايتد.
30- ميدستون يونايتد ضد ستيفيناج بوروه أو بورت فايل.
31- نيوبورت كونتي أو بارنت ضد إيستليج أو ريدينج.
32- هال سيتي ضد برمنجهام.