نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يواجه آرسنال.. قرعة نارية للدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجريت قرعة الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الجاري 2023-2024، التي ضمت 64 ناديًا من مختلف درجات البطولة الإنجليزية، بينهما الـ20 فريقًا من البريميرليج.

نتائج قرعة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024

وأسفرت قرعة كأس الاتحاد عن مواجهة قوية مبكرًا بين ليفربول وآرسنال، بينمكا كانت مواجهات باقي الكبار متوازنة، وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

1- لوتون تاون ضد بولتون واندررز.

2- شروزبري تاون ضد وريكسهام أو يوفيل تاون.

3- أرسنال ضد ليفربول.

4- ستوك سيتي ضد برايتون.

5- نورويتش سيتي ضد كرو ألكساندرا أو بريستول روفرز.

6- وست هام يونايتد ضد بريستول سيتي.

7- توتنهام هوتسبر ضد بيرنلي.

8- فولهام ضد روثيرهام يونايتد.

9- وست بروميتش ضد ألدرشوت تاون أو ستوكبورت كونتي.

10- ساوثامبتون ضد ألفريتون تاون أو والسول.

11- ويمبلدون ضد رامزجيت أو إيبسويتش تاون.

12- بيتربورو يونايتد ضد ليدز يونايتد.

13- ميلوول ضد ليستر سيتي.

14- واتفورد ضد تشيسترفيلد أو ليتون أورينت.

15- سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد.

16- شيفيلد وينزداي ضد كارديف سيتي.

17- كريستال بالاس ضد إيفرتون.

18- ميدلسبره ضد أستون فيلا.

19- نوتينجهام فورست ضد بلاكبول وفورست جرين.

20- ويجان ضد مانشستر يونايتد.

21- مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد.

22- بلاكبرن ضد كامبريدج.

23- جيلينجهام ضد شيفيلد يونايتد.

24- سوانزي سيتي ضد موركامب.

25- تشيلسي ضد بريستون نورث إيند.

26- كوينز بارك رينجرز ضد بورنموث.

27- كوفنتري سيتي ضد أوكسفورد.

28- برينتفورد ضد وولفرهامبتون.

29- بليموث أرجايل ضد سوتون يونايتد.

30- ميدستون يونايتد ضد ستيفيناج بوروه أو بورت فايل.

31- نيوبورت كونتي أو بارنت ضد إيستليج أو ريدينج.

32- هال سيتي ضد برمنجهام.