ختام دورة صقل وترقية حكام الكاراتيه

كتب ـ سالم بن عبدالله السالمي :

اختتمت اللجنة العمانية للكاراتيه دورة صقل وترقية الحكام والتي أشرفت عليها لجنة الحكام باللجنة، حيث أقيمت الدورة على مدى يومين كاملين بدأت بالبرنامج النظري والذي أقيم في النادي الدبلوماسي فيما جاء البرنامج العملي في الصالة الرياضية بنادي السيب؛ حاضر فيها للجانب النظري الحكم الدولي الدكتور عماد السوسي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي للكاراتيه وعضو لجنة الحكام الدولية سابقا .

جاءت الدورة بهدف صقل و ترقية الحكام المشاركين في بطولة سلطنة عمان المفتوحة للكاراتيه والتي تقام في الفترة من ٧ إلى ٩ من الشهر الجاري في مجمع السلطان قابوس ببوشر . وتضمن اليوم الأول من الدورة الجانب النظري لقانون التحكيم في الكاتا و الكوميته و أهم المستجدات في مجال التحكيم، فيما تضمن اليوم الثاني التطبيق العملي من إدارة بعض المباريات الذي قدمها عدد من اللاعبين، فيما قدم المدرب علي بن طالب الرئيس شرحا مبسطا لنظام حركات ووقفات لعدد من مدارس الكاراتيه المعروفة لدى الاتحاد الدولي للكاراتيه قام الحكام المشاركون بشرح هذه القوانين فيما اختتمت فعاليات الدورة باختبارات ترقية الحكام. و شهدت الدورة حضوراً كبيرا من قبل الحكام بمختلف مستوياتهم وتم خلالها مناقشة مكثفة من قبل عدد من المدربين وذلك يعكس الاستعداد الجيد لبطولة عمان الأسبوع القادم. كمّا أشاد الحكم الآسيوي فارس بن ناصر البوسعيدي رئيس لجنة الحكام بالتفاعل الإيجابي بين الحكام و المحاضرين و التزامهم بتطوير الأداء التحكيمي، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية مشاركة الحكام في مثل هذه الدورات المتخصصة حتى يصل الحكم إلى المستوى الآسيوي و الدولي. كما قام الحكم الدولي سالم بن سليمان المسروري بشرح أبرز المتغيرات في القانون الدولي للكاراتيه ومشاركة كل من الحكم الدولي هشام عبدالملك والحكم الآسيوي علي بن محمد الرئيسي الذين قدموا أبرز النقاط الأساسية للتحكيم وثمن سعادة سالم بن حمد المحروقي رئيس اللجنة العمانية للكاراتيه المجهودات التي تبذلها لجنة الحكام لرفع مستوى الحكام في السلطنة وإعدادهم بشكل مناسب للاستحقاقات المحلية و الدولية القادمة، و أثنى على التزام الحكام بالمشاركة في الدورات التي تقيمها اللجنة، و أكد على دعم اللجنة للحكام المحليين و مساندتهم للوصول إلى المستويات المتقدمة.