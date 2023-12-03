نادي عمان يخطف لقب النسخة الأولى وبهلاء وصيفا وصلالة ثالثا

فـي ختام بطولة الأندية للتنس

توج نادي عمان بطلا لبطولة العموم للتنس للاندية التي نظمها الاتحاد العماني للتنس على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، على مدار ثلاثة ايام تنافست خلالها ثمانية اندية في أولى بطولات تخص الاندية في هذه اللعبة بعد ان اعلنت سابقا عشرة أندية مشاركتها وقد اعتذر نادي صحارقبل يوم إقامة البطولة وغاب كذلك نادي جعلان عن هذه المشاركة.

وجاء تتوج نادي عمان في ختام منافسات البطولة بعد وصوله الى المباراة النهائية التي اقيمت يوم امس الأول مع فريق بهلاء في ختام جميل ومثير بين لاعبي الناديين تمكن خلالها نادي عمان من الفوز في المباراة النهائية فيما تمكن نادي صلالة من الفوز على نادي نزوى في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وجاء الختام تحت رعاية معتصم بن حمود الزدجالي رئيس الاتحاد العماني للتنس وبحضور عدد من ممثلي الأندية المشاركة في هذه البطولة. واتسمت البطولة خلال ايامها الثلاثة بمنافسات جميلة بين اللاعبين المشاركين منهم لاعبو المنتخبات الوطنية وكذلك لاعبوا الأندية التي اختارت لاعبيها من مختلف الولايات وجاء التنافس حتى اليوم الاخير من البطولة حيث خاض الجميع منافسات الفردي والزوجي واشاد خلالها الجميع بتلك البطولة وبتنظيمها وفكرة اقامتها للاندية وتمنى الجميع الاستمرار في اقامة مثل هذه البطولات. وفي منافسات النصف النهائي التقى نادي بهلاء مع نادي صلالة تمكن خلالها نادي بهلاء من الفوز بنتيجة مجموعتين دون مقابل، في لقاء الفردي التقى لاعب نادي بهلاء سندي ضد لاعب صلالة شريكانت وانتهى اللقاء لصالح لاعب بهلا 6/‏صفر و6/‏2 وفي لقاء الفردي الاخر مثل بهلاء مضر مصطفى امام عماد السليماني من نادي صلالة وانتهى اللقاء لصالح لاعب بهلاء 7/‏9 (7-1) و3/‏6 (6-10) وفي لقاء الزوجي لعب من نادي بهلا ذرار عنتر وسندي ضد الزوجي شريكان وسعيد السليماني وانتهى اللقاء 6/‏0 و6/‏0 ومثل نادي صلالة كذلك اللاعب المخضرم وليد النعماني.

وفي اللقاء الاخر تمكن نادي عمان من التأهل على حساب نادي نزوى، حيث مثل نادي عمان في لقاء الفردي اللاعب اوشي ضد اللاعب وائل البرواني من نادي نزوى وانتهى اللقاء لصالح لاعب نادي عمان 6/‏1 و6/‏2 وفي اللقاء الاخر لعب يونس الرواحي من نادي عمان ضد اللاعب عبدالله اليحيائي وانتهى اللقاء 6/‏2 و6/‏صفر لصالح لاعب نادي عمان وفي لقاء الزوجي لعب منير الرواحي وسعيد الهاشمي ضد عبدالله اليحيائي وارث الشيباني وانتهى اللقاء 4/‏6 و6/‏3 (7-10).

وفي المباراة النهائية والتي شهدت إثارة ومنافسة بين ناديي عمان وبهلاء، حيث لعب في المباراة الاولى منير الرواحي ضد لاعب بهلاء سندي وانتهى اللقاء لصالح منير بنتيجة6/‏2 و6/‏4 وتمكن شقيقه يونس الرواحي من الفوز على مضر مصطفى بنتيجة 6/‏صفر و6/‏صفر وتوج بذلك نادي عمان بطلا للبطولة فيما تمكن نادي صلالة من الفوز بالمركز الثالث بعد ان فاز شريكان لاعب صلالة على لاعب نزوى وائل البرواني بنتيجة 9/‏2 وفاز لاعب نزوى وارث الشيباني على لاعب صلالة عماد السليماني بنتيجة 9/‏6 وفي اللقاء الفاصل في الزوجي تمكن لاعبا صلالة عبدالله الفاضل وشريكان من الفوز على لاعبي نزوى عبدالله اليحيائي ووارث الشيباني بنتيجة 5/‏10 و10/‏5 و10/‏6.

نشر اللعبة

وقال معتصم بن حمود الزدجالي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني للتنس باننا سعداء بهذا التجمع الجيد من الاندية في هذه البطولة التي سعى الاتحاد من خلالها الى تجميع اللاعبين واشراك الاندية في المسابقات التي ينظمها الاتحاد بين الحين والاخر، وكنا نتمنى ان نرى عددا اكبر من الاندية في اولى البطولات المخصصة لها ونتوقع ان يتزايد العدد في البطولات القادمة.

واضاف بان مثل هذه البطولات تساهم في نشر اللعبة وتزيد رقعتها بين الاندية حيث سعينا جاهدين خلال الفترة الماضية الى نشر اللعبة بين الاندية من خلال البرنامج والانشطة ومنها التنس المصغر وكانت حينها العديد من المخرجات ونأمل ان تساهم هذه البطولة في اعادة نشر اللعبة بشكل اكبر وان يتزايد عدد الممارسين فيها.

اشراك الاندية

وقال جهاد بن عبدالله الشيخ نائب رئيس نادي عمان باننا سعداء بحصول لاعبي النادي على لقب هذه البطولة وهي الأولى من نوعها في لعبة التنس وقدم لاعبو النادي مستوى جيدا منذ انطلاقة البطولة والوصول الى المباراة النهائية واستمتع الجميع بالمباراة النهائية واستفادت جميع الاندية من هذه المشاركة والعدد يعد جيدا في ظل عدم انتشار اللعبة بين الاندية ونتوقع ان تجد الانتشار خلال السنوات القادمة في حال استمرار اشتراك الاندية في مثل هذه المسابقات.

الاستفادة الفنية

واعرب يونس الرواحي عن سعادته بحصوله على لقب البطولة للأندية مشيرا بان البطولة كانت ناجحة والمستوى التنظيم كان جيدا منذ انطلاقتها وقد حرصنا على المشاركة في هذه البطولة من اجل انجاحها ومثل هذه البطولات تساهم في تطوير مستوى اللاعبين وكذلك ايجاد اجواء تنافسية جيدة بين الأندية ولاعبيها. وقال شقيقه منير الرواحي بان الجميع استمتع واستفاد من هذه البطولة خلال ايامها الثلاثة، حيث لم تكن طوال الفترة الماضية اية بطولات للتنس مما اثر على المستوى الفني للبطولة وعلى اللاعبين ومثل هذه البطولات تسهم بشكل كبير في الاستفادة الفنية ونتمنى الاستمرار في اقامت مثل هذه البطولات بين الحين والاخر. وقال وليد النعماني لاعب نادي صلالة صاحب المركز الثالث بأننا سعداء بهذه المشاركة وبهذا التجمع للاعبي التنس واستفدنا كثيرا من هذه المشاركة متمنين الاستمرار في اقامة مثل هذه البطولات.